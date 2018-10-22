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ЕС прокомментировал намерение США выйти из ракетного договора с РФ

Новости » Политика    22.10.2018 - 15:22
Фото: Майя Косьянчич (twitter.com/caribflame)
Фото: Майя Косьянчич (twitter.com/caribflame)

ЕС призывает продолжать переговоры о "сохранении" действия договора

Европейская комиссия призвала в понедельник, 22 октября, США и Россию продолжать переговоры о "сохранении" действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после того, как президент США заявил, что Вашингтон выходит из соглашения. Об этом заявила пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майя Косьянчич, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Business Standard.

"США и Российская Федерация должны оставаться в конструктивном диалоге, чтобы сохранить этот договор и обеспечить его полную и такую, что поддается проверке, имплементацию", - заявила Косьянчич.

Отметим, что в Кремле обеспокоены заявлением Трампа о возможном выходе Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как ранее сообщало РБК-Украина, США планируют сообщить России о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое решение американский президент Дональд Трамп планирует утвердить в ближайшие недели".

Отметим, страны НАТО заявляли, что готовы реагировать на нарушение Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Согласно сообщению немецких СМИ, страны НАТО получили документ, что включает в себя 39 возможных вариантов реагирования в случае нарушения РФ договора.

 

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