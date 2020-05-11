В Польше предложили смешанное голосование на выборах президента

Правящая польская партия "Закон и справедливость" вместе с политическим объединением "Согласие" внесли в парламент проект поправок к закону о выборах президента с помощью почты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Отмечается, что поправки к закону предусматривают введение смешанного формата голосования на нынешних президентских выборах. Предполагается, что избиратели будут иметь выбор - голосовать по почте или пойти на избирательный участок.

"Те, кто хотят голосовать по почте, будут подавать заявку, получая бюллетень с подтверждением. Это условие соответствия выборов конституции. Остальные смогут голосовать в избирательных участках", - рассказал лидер "Согласия" Ярослав Говин.

Кроме того, поправки позволяют ранее зарегистрированным кандидатам на выборах президента, которые должны были состояться 10 мая, продолжить свою избирательную кампанию. Кандидаты будут автоматически зарегистрированы на будущие выборы.

Напомним, 8 мая президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который позволяет проведение президентских выборов с помощью почты. В законе говорится, что голосование по почте является единственным способом волеизъявления на выборах президента.

Как писало РБК-Украина, внесение изменений в избирательное законодательство для проведения выборов президента Польши с помощью почты польский Сейм поддержал 7 мая. Решение поддержали 236 польских депутатов.