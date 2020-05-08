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Дуда подписал закон о проведении выборов президента Польши по почте

Новости » Политика     08.05.2020 - 22:49
Дуда подписал закон о проведении выборов президента Польши по почте
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Запланированные на 10 мая выборы не состоятся

Президент Польши Анджей Дуда сегодня, 8 мая, подписал закон о проведении президентских выборов с помощью почты из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Так, ранее поддержанный польским Сеймом закон о проведении дистанционного голосования на нынешних президентских выборах вступит в силу после публикации в "Официальном вестнике". Закон позволяет организовать президентские выборы посредством почты, чтобы избирателям не пришлось идти на участки.

Как пишут СМИ, теперь запланированные на 10 мая президентские выборы в Польше не состоятся, поскольку государственная избирательная комиссия не успела подготовить все необходимое для их проведения. В дальнейшем Верховный суд должен признать выборы несостоявшимися, после чего спикер Сейма объявит об организации новых выборов.

Отмечается, что дистанционное голосование должно состояться в июне или июле этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 мая польский Сейм поддержал внесение изменений в избирательное законодательство, чтобы провести выборы президента Польши с помощью почты. Решение поддержали 236 польских депутатов.

Также РБК-Украина писало, что правящая польская партия "Закон и справедливость" выступила за проведение нынешних выборов президента Польши с помощью почты. Данное предложение польские депутаты внесли в Сейм.

Теги Новости Украины Польшапрезидентские выборыАнджей Дуда
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