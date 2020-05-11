У Польщі запропонували змішане голосування на виборах президента

Правляча польська партія "Закон та справедливість" разом з політичним об'єднанням "Згода" внесли до парламенту проект поправок до закону про вибори президента за допомогою пошти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Зазначається, що поправки до закону передбачають введення змішаного формату голосування на цьогорічних президентських виборах. Передбачається, що виборці матимуть вибір - голосувати поштою чи піти на виборчу дільницю.

"Ті, хто хочуть голосувати поштою, будуть подавати заявку, отримуючи бюлетень з підтвердженням. Ця умова відповідності виборів конституції. Решта зможуть голосувати в виборчих дільницях", - розповів лідер "Згоди" Ярослав Говін.

Крім того, поправки дозволяють раніше зареєстрованим кандидатам на виборах президента, які мали відбутися 10 травня, продовжити свою виборчу кампанію. Кандидати будуть автоматично зареєстровані на майбутні вибори.

Нагадаємо, 8 травня президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який дозволяє проведення президентських виборів за допомогою пошти. У законі йдеться, що голосування поштою є єдиним способом волевиявлення на цьогорічних виборах президента.

Як писало РБК-Україна, внесення змін до виборчого законодавства для проведення виборів президента Польщі за допомогою пошти польський Сейм підтримав 7 травня. Рішення підтримали 236 польських депутатів.