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В Польше на посетителей ТРЦ обвалился потолок, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    28.10.2018 - 17:02
Фото: обрушение потолка в Польше (RMF24)
Фото: обрушение потолка в Польше (RMF24)

На данный момент известно о 7 пострадавших

В польском городе Жешув в одном из магазинов местного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) обвалился подвесной потолок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По словам пресс-секретаря местной полиции Анны Клее, инцидент произошел незадолго до полудня в воскресенье, 28 октября.

"В магазине на первом этаже торговой галереи оторвался подвесной потолок площадью 40 на 50 метров. Нам известно о семи пострадавших", - сказала она.

Как отмечается, жизни пострадавших ничего не угрожает, на время прибытия медиков все они находились в сознании. Нескольких пострадавших решили доставить в больницу для дальнейших обследований.

Посетителей торгового центра из-за аварии эвакуировали.

Напомним, ранее сообщалось, что в мексиканском штате Нуэво-Леон в результате обрушения торгового центра погибли по меньшей мере 7 человек, еще девять считаются пропавшими без вести.

Кроме того, в воскресенье, 28 октября, в Киеве из торгово-развлекательного центра "Украина" эвакуировали 600 человек после сообщения о минировании. В полиции сообщили, что факт минирования не подтвердился.

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