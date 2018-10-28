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У Польщі на відвідувачів ТРЦ обвалилася стеля, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    28.10.2018 - 17:02
Фото: обвалення стелі у Польщі (RMF24)
Фото: обвалення стелі у Польщі (RMF24)

Наразі відомо про 7 постраждалих

У польському місті Жешув в одному з магазинів місцевого торгово-розважального центру (ТРЦ) обвалилася підвісна стеля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За словами речниці місцевої поліції Анни Клее, інцидент стався незадовго до полудня у неділю, 28 жовтня.

"У магазині на першому поверсі торгової галереї відірвалася підвісна стеля площею 40 на 50 метрів. Нам відомо про сімох постраждалих" - сказала вона.

Як зазначається, життю постраждалих нічого не загрожує, на час прибуття медиків всі вони перебували при тямі. Кількох постраждалих вирішили доставити до лікарні для подальших обстежень.

Відвідувачів торгового центру через аварію евакуювали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у мексиканському штаті Нуево-Леон внаслідок обвалення торгового центру загинули щонайменше 7 людей, ще дев'ять вважаються зниклими безвісті.

Крім того, у неділю, 28 жовтня, у Києві з торгово-розважального центру "Україна" евакуювали 600 осіб після повідомлення про мінування. У поліції повідомили, що факт мінування не підтвердився.

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