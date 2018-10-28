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В Киеве из ТРЦ "Украина" эвакуировали 600 человек

Новости » Происшествия    28.10.2018 - 15:39
Фото: ТРЦ "Украина" (из открытых источников)
Фото: ТРЦ "Украина" (из открытых источников)

Эвакуацию провели из-за сообщения о минировании

В Киеве из торгово-развлекательного центра "Украина" эвакуировали 600 человек после сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на столичную полицию.

Сообщается, что около 13:00 в полицию поступило сообщение о якобы минировании торгового центра в Шевченковском районе.

"На месте работали полицейские, кинологи и взрывотехники. При осмотре из помещения эвакуировали около 600 человек. В результате проверки опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Инцидент зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 20 октября во Львове около 800 человек эвакуировали из-за сообщения о минировании вокзала. Сообщение о взрывчатке не подтвердилось.

Отметим, в пятницу в Днепре закрыли Амурский мост после сообщения о минировании.

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