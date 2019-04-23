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В Польше ожидают визит Зеленского

Новости » Выборы 2019    23.04.2019 - 13:37
В Польше ожидают визит Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В МИД Польши с "надеждой принимают новый выбор украинского народа"

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковський вель Сенк выразил надежду, что Владимир Зеленский, который одержал победу на выборах 2019, вскоре приедет в Польшу, чтобы обсудить отношения между странами. Об этом сообщает "Польское радио".

Он подчеркнул, что эти отношения сложные, но они важны для Польши и будущего Европы, и выразил надежду, что Зеленский вскоре воспользуется приглашением президента Анджея Дуды и посетит Польшу.

Заместитель главы МИД Польши сказал, что он с "надеждой принимает новый выбор украинского народа". В то же время дипломат выразил радость, что выборы прошли "без помех и без опасений относительно их прозрачности".

По словам Шинковського вель Сенка, победа Зеленского это "голос призыва к изменениям, реформам, чтобы Украина освободилась от всех этих явлений, которые, по мнению многих украинцев, сегодня влияют на нее".

Дипломат, среди прочих, назвал коррупцию и экономические проблемы.

"Реформы начал президент Порошенко, надеюсь, что они будет продолжены новым президентом", - подчеркнул Шинковський вель Сенк.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил лидера президентской гонки на выборах в Украине Владимира Зеленского с победой.

РБК-Украина писало, что спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер выступает за прямой диалог фактического победителя выборов в Украине Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

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