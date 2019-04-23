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У Польщі очікують на візит Зеленського

Новини » Вибори 2019    23.04.2019 - 13:37
У Польщі очікують на візит Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У МЗС Польщі із "надією приймають новий вибір українського народу"

Заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк висловив сподівання, що Володимир Зеленський, який здобув перемогу на виборах 2019, незабаром приїде до Польщі, щоб обговорити відносини між країнами. Про це повідомляє "Польське радіо"

Він наголосив, що ці відносини складні, але вони важливі для Польщі та майбутнього Європи, та висловив сподівання, що Зеленський незабаром скористається запрошенням президента Анджея Дуди і відвідає Польщу.

Заступник глави МЗС Польщі сказав, що він із "надією приймає новий вибір українського народу". Водночас дипломат висловив радість, що вибори відбулися "без перешкод і без побоювань щодо їх прозорості".

За словами Шинковського вель Сенка, перемога Зеленського це "голос заклику до змін, реформ, щоб Україна звільнилася від усіх цих явищ, які, на думку багатьох українців, сьогодні впливають на неї".

Дипломат, серед інших, назвав корупцію та економічні проблеми.

"Реформи розпочав президент Порошенко, сподіваюся, що їх буде продовжено новим президентом", - наголосив Шинковський вель Сенк.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав лідера президентської гонки на виборах в Україні Володимира Зеленського з перемогою.

РБК-Україна писало, що спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер виступає за прямий діалог фактичного переможця виборів в Україні Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним. 

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