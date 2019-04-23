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Орбан поздравил Зеленского с победой на выборах

Новости » Выборы 2019    23.04.2019 - 11:16
Орбан поздравил Зеленского с победой на выборах
Фото: Виктор Орбан (flickr.com/eppofficial)

Правительство Венгрии будет продолжать работать над развитием украинско-венгерских отношений

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил лидера президентской гонки на выборах в Украине Владимира Зеленского с победой. Об этом сообщает пресс-служба правительства Венгрии.

Он сообщил, что правительство Венгрии будет продолжать работать над развитием украинско-венгерских отношений.

Отметим, по состоянию на 11:20, ЦИК обработал 99,93% протоколов. Лидирует Владимир Зеленский. У него 73,23% голосов. За Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.

С победой Зеленского поздравили уже послы стран G7, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангера Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поздравлять Зеленского с победой и говорить о возможности совместной работы пока рано. Однако, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что видит шанс на улучшение отношений между РФ и Украиной при ее новом руководстве.

Напомним, депутат Европарламента от Германии из фракции Европейской народной партии Михаэль Галер заявил, что кандидат, который набрал больше голосов, Владимир Зеленский бросил вызов постсоветским структурам и особенно президенту РФ Владимиру Путину.

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