В Польше опасаются, что "Северный поток-2" может стать "инструментом шантажа"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опасается, что газопровод "Северный поток-2" станет "инструментом шантажа" со стороны Российской Федерации. Он надеется, что позиция США позволит остановить строительство газопровода.

Об этом Моравецкий заявил по итогам саммита Совета Европы о взаимоотношениях между Евросоюзом и Россией, сообщает Polska Agencja Prasowa.

"Я подчеркиваю с особой силой, насколько этот инструмент является опасным в масштабах Европы, а также в масштабах всего мира. Я все еще надеюсь, что американская позиция также приведет к тому, что этот газопровод не будет достроен. Это важно, потому что он может быть инструментом шантажа", - подчеркнул Моравецкий.

Он отметил, что дискуссия относительно угроз со стороны РФ будет продолжена на июньском саммите ЕС.

Ранее РБК-Украина писало, что президент США Джо Байден считает непродуктивными санкции против "Северного потока-2". При этом на прошлой неделе Штаты ввели новые санкции против компаний и судов, связанных со строительством российского газопровода.

Также сообщалось, что днями в водах Германии продолжилась укладка российского газопровода "Северный поток-2".