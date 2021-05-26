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У Польщі побоюються, що "Північний потік-2" може стати " інструментом шантажу"

Автор: Ігор Литвиненко

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький побоюється, що газопровід "Північний потік-2" стане "інструментом шантажу" з боку Російської Федерації. Він сподівається, що позиція США дозволить зупинити будівництво газопроводу.

Про це Моравецький заявив за підсумками саміту Ради Європи про взаємини між Євросоюзом і Росією, повідомляє Polska Agencja Prasowa.

Він зазначив, що дискусія щодо загроз з боку РФ буде продовжена на червневому саміті ЄС.

"Я підкреслюю з особливою силою, наскільки цей інструмент є небезпечним у масштабах Європи, а також у масштабах усього світу. Я все ще сподіваюся, що американська позиція також призведе до того, що цей газопровід не буде добудований. Це важливо, тому що він може бути інструментом шантажу", - підкреслив Моравецький.

Раніше РБК-Україна писало, що президент США Джо Байден вважає непродуктивними санкції проти "Північного потоку-2". При цьому минулого тижня Штати ввели нові санкції проти компаній і судів, пов'язаних з будівництвом російського газопроводу.

Також повідомлялося, що днями у водах Німеччини продовжилося укладання російського газопроводу "Північний потік-2".

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