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В Польше объявлен национальный траур

Новости » Политика    19.01.2019 - 16:25
В Польше объявлен национальный траур
Фото: Павел Адамович (gazeta.pl)

В Гданьске похоронили мэра города Павла Адамовича, который умер в результате покушения на него

В Польше сегодня, 19 января, объявлено национальный траур. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В Гданьске сегодня похоронили мэра города Павла Адамовича, который умер в результате покушения на него, произошедшего 13 января.

Ранее РБК-Украина писало, что мэра Гданьска похоронят в Часовне святого Марцина в Базилике Внебовзятия Пресвятой Девы Марии в Гданьске.

Напомним, 13 января неизвестный мужчина напал на Адамовича с ножом. Как известно, злоумышленник пробрался на сцену, где выступал мэр, и ударил его ножом.

Нападающий заявил, что незаслуженно отсидел несколько лет в в тюрьме и считал виновником того, что произошло именно мэра Гданьска.

В Польше люди массово сдавали кровь, чтобы спасти жизнь Адамовича, который нуждался в переливании крови после нападения, однако спасти его так и не удалось.

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