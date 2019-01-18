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У Гданську тисячі людей прощаються із мером Адамовичем

Новини » Суспільство    18.01.2019 - 19:53
У Гданську тисячі людей прощаються із мером Адамовичем
Фото: прощання із мером Гданська (PAP)

Труну із тілом Адамовича перевозять до базиліки Святої Марії

У Гданську (Польща) тисячі людей супроводжують труну з тілом убитого мера Гданська Павела Адамовича до базиліки Святої Марії, де завтра відбудеться прощальна церемонія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.

Як зазначається, труну з тілом мера винесли із Європейського центру солідарності у Гданську та провозять вулицями міста до базиліки Вознесіння Пресвятої Діви Марії. Шість мерів польських міст несуть труну з тілом Павла Адамовича. Це мери Варшави, Вроцлава, Сопота, Глівіце, Любліна та Познані. 

Крім того, тисячі людей супроводжують катафалк з труною. В руках вони тримають прапори з гербом міста, а також національні прапори Польщі.

Фото: прощання із мером Гданська (PAP)

Нагадаємо, мера Гданська Павела Адамовича поховають у Каплиці святого Марціна в Базиліці Внебовзяття Пресвятої Діви Марії у Гданську.

На прощання приїдуть президент Анджей Дуда, прем’єр Матеуш Моравєцький та голова Європейської ради Дональд Туск.

РБК-Україна писало, що 13 січня, на мера Гданська Павела Адамовича під час благодійного концерту напав чоловік з ножем. Адамовича оперували 5 годин. Однак наступного дня, 14 січня, він помер. 

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