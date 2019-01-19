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У Польщі оголошено національну жалобу

Новини » Політика    19.01.2019 - 16:25
У Польщі оголошено національну жалобу
Фото: Павел Адамович (gazeta.pl)

У Гданську поховали мера міста Павла Адамовича, який помер унаслідок замаху на нього

В Польщі сьогодні, 19 січня, оголошено національну жалобу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У Гданську сьогодні поховали мера міста Павла Адамовича, який помер унаслідок замаху на нього, що стався 13 січня.

Раніше РБК-Україна писало, що мера Гданська поховають у Каплиці святого Марціна в Базиліці Внебовзяття Пресвятої Діви Марії у Гданську.

Нагадаємо, 13 січня невідомий чоловік напав на Адамовича з ножем. Як відомо, зловмисник пробрався на сцену, де виступав мер, і вдарив його ножем.

Нападник заявив, що незаслужено відсидів кілька років у в'язниці і вважав винуватцем того, що сталося саме мера Гданська.

В Польщі люди масово здавали кров, щоб врятувати життя Адамовича, який потребував переливання крові після нападу, однак врятувати його так і не вдалося.

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