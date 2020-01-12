В Польше назвали условия для восстановления могил бойцов УПА

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На территории Польши находится 70-80 могил бойцов УПА

Восстановление могил бойцов Украинской повстанческой армии (УПА) в Польше возможно после принятия ряда политических решений и внесения изменений в нормативные документы о военных захоронениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dzieje.

По словам директора Института национальной памяти Польши Адама Сивека, возможное участие Института в обновлении украинских могил в Польше должно быть результатом общей позиции по этому вопросу Министерства иностранных дел и Министерства культуры. Также важна поддержка в данном вопросе Подкарпатского и Люблинского воеводств, где расположены могилы бойцов УПА.

"Совместные консультации по этому вопросу необходимы как минимум для определения того, какой статус следует предоставить спорным украинским объектам. Это относится только к местам захоронений, поскольку символические поминки украинских формирований, члены которых несут ответственность за преступления против польского населения, абсолютно недопустимы на территории Республики Польша", - заявил Сивек.

Отмечается, что на территории Польши находится около 70-80 могил бойцов УПА. В основном они находятся на территории Подкарпатского и Люблинского воеводств.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что новоназначенный глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что блокирование польских эксгумаций захоронений Украиной больше не повторится. При этом Украина рассчитывает на ответные шаги со стороны Польши.

Ранее Украина подготовила первые разрешения на эксгумацию польских захоронений. В ответ Киев ждет соответствующих шагов от Варшавы.