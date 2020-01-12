У Польщі назвали умови для відновлення могил бійців УПА

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На території Польщі знаходиться 70-80 могил бійців УПА

Відновлення могил бійців Української повстанської армії (УПА) в Польщі можливо після прийняття ряду політичних рішень і внесення змін в нормативні документи про військові поховання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dzieje.

За словами директора Інституту національної пам'яті Польщі Адама Сівек, можливу участь Інституту в оновленні українських могил у Польщі має бути результатом спільної позиції з цього питання Міністерства закордонних справ і Міністерства культури. Також важлива підтримка в даному питанні Підкарпатського і Люблінського воєводств, де розташовані могили бійців УПА.

"Спільні консультації з цього питання необхідні як мінімум для визначення того, який статус слід надати спірним українських об'єктів. Це відноситься тільки до місць поховань, оскільки символічні поминки українських формувань, члени яких несуть відповідальність за злочини проти польського населення, абсолютно неприпустимі на території Республіки Польща ", - заявив Сивек.

Відзначається, що на території Польщі знаходиться близько 70-80 могил вояків УПА. В основному вони знаходяться на території Підкарпатського та Люблінського воєводств.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що новопризначений глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що блокування польських ексгумації поховань України більше не повториться. При цьому Україна розраховує на відповідні кроки з боку Польщі.

Раніше Україна підготувала перші дозволи на ексгумацію польських поховань. У відповідь Київ чекає відповідних кроків від Варшави.