Украина подготовила первые разрешения на эксгумацию польских захоронений

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Киев ожидает зеркальные шаги Варшавы

Украина решила сделать первый навстречу Польше в вопросах исторической памяти и подготовила несколько соответствующих документов. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал в интервью "Радио Свобода".

Речь идет о разрешения на проведение эксгумации захоронений погибших в Украине поляков. В ответ Киев ждет соответствующих шагов от Варшавы.

"Есть уже первые подвижки в этом направлении. Есть первые разрешения на проведение этих работ. Мы надеемся, что это немного разблокирует всю ситуацию", - сказал Пристайко.

Глава МИД добавил, что позиция украинской стороны в этом вопросе является принципиальной.

"Мы тоже напоминаем о существовании наших вопросов к исторической памяти на территории нынешней Польши. И мы готовы двигаться, но требуем к себе соответствующего отношения и ожидаем шаги навстречу", - добавил министр.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины дало разрешение Польши на восстановление поисково-эксгумационных работ. Согласно представленным украинской стороной условиям, ексгумаційні работы должны проводиться украинскими исследователями совместно с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

Теперь польская сторона должна выбрать украинского подрядчика. Подрядчик должен получить все необходимые разрешения, выбрать место, где начнутся геологоразведочные и эксгумационные работы, и работать вместе с польскими экспертами.