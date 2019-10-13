ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина подготовила первые разрешения на эксгумацию польских захоронений

Новости » Общество    13.10.2019 - 05:42
Украина подготовила первые разрешения на эксгумацию польских захоронений
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Киев ожидает зеркальные шаги Варшавы

Украина решила сделать первый навстречу Польше в вопросах исторической памяти и подготовила несколько соответствующих документов. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал в интервью "Радио Свобода".

Речь идет о разрешения на проведение эксгумации захоронений погибших в Украине поляков. В ответ Киев ждет соответствующих шагов от Варшавы.

"Есть уже первые подвижки в этом направлении. Есть первые разрешения на проведение этих работ. Мы надеемся, что это немного разблокирует всю ситуацию", - сказал Пристайко.

Глава МИД добавил, что позиция украинской стороны в этом вопросе является принципиальной.

"Мы тоже напоминаем о существовании наших вопросов к исторической памяти на территории нынешней Польши. И мы готовы двигаться, но требуем к себе соответствующего отношения и ожидаем шаги навстречу", - добавил министр.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины дало разрешение Польши на восстановление поисково-эксгумационных работ. Согласно представленным украинской стороной условиям, ексгумаційні работы должны проводиться украинскими исследователями совместно с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

Теперь польская сторона должна выбрать украинского подрядчика. Подрядчик должен получить все необходимые разрешения, выбрать место, где начнутся геологоразведочные и эксгумационные работы, и работать вместе с польскими экспертами.

Гражданка РФ попросила о политическом убежище в Украине США отменили визы для граждан Польши
Новости Украины УкраинаПольшаистория
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь