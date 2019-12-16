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Блокирование эксгумаций польских захоронений больше не повторится, - Дробович

Новости » Политика     16.12.2019 - 15:44
Блокирование эксгумаций польских захоронений больше не повторится, - Дробович
Фото: Антон Дробович (facebook.com/anton.drobovych)

Украина рассчитывает на ответные шаги со стороны Польши

Новоназначенный глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что блокирование польских эксгумаций захоронений Украиной больше не повторится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканала "Прямий".

Он отметил, что Украина не будет препятствовать подобным процессам и рассчитывает на ответные меры со стороны Польши.

"Относительно блокирования эксгумаций захоронений, то я считаю, что такое больше не повторится, потому что это вопрос гуманизма и общечеловеческой уважения. Мы не будем со своей стороны препятствовать и, думаю, что Польша также не будет препятствовать таким процессам. Если такие факты будут происходить, то здесь нужно привлекать международных посредников, но думаю, что таких фактов больше не будет", - сказал Дробович.

Он также подчеркнул, что Украина готова пойти на сотрудничество во всем, что "лежит в плоскости исторических фактов, а не исторических оценок".

"Я бы хотел, чтобы, наконец, был выпущен совместный украинско-польский учебник. Я думаю, мы его создадим, так или иначе, с участием Института нацпамяти Польши, или без нее", - сказал глава УИНП.

Дробович подчеркнул, что считает акты вандализма на могилах воинов УПА провокациями.

"Всем хорошо известно, где сидят конечные бенефициары этих провокаций. Поэтому мы хотим в сотрудничестве с правоохранителями показывать этих людей, чтобы было понятно, что это не хулиганство, а умышленная попытки распространить вражду между народами", - добавил глава УИНП.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подготовила первые разрешения на эксгумацию польских захоронений. В ответ Киев ждет соответствующих шагов от Варшавы.

РБК-Украина писало, что Украина ждет от польской стороны ответных шагов по мест национальной памяти.

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