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В Польше назвали условия для снятия санкций против РФ

Новости » Политика    26.07.2019 - 11:18
В Польше назвали условия для снятия санкций против РФ
Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Агрессия России в Украине привела к реакции западного мира в виде санкций

Санкции против России являются ответом на ее действия, а именно нарушение международного права и агрессивные действия в отношении других стран. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью РАР.

В то же время, по словам Чапутовича, Польша и Россия являются соседями, а потому отношения должны вестись "спокойно, в форме диалога".

"Сложно говорить о сближении (Польши и России, - ред.), поскольку мы не воспринимаем политики России. Агрессия России в Украине привела к реакции западного мира в виде санкций. Мы считаем, что это - ответ, Россия должна начать придерживаться международного права, отказаться от агрессии по отношению к другим странам и полностью выполнить Минские договоренности”,- заявил Чапутович.

Министр подчеркнул, что в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым (в середине мая, - ред.) он поднял вопрос возврата в Польшу обломков Ту-154 президента Леха Качиньского.

"Мы считаем, что это наша собственность, Россия не имеет никаких оснований оставлять у себя обломки самолета. Мы хотели бы имплементации резолюции ПАСЕ в этом вопросе",- подчеркнул Чапутович.

Напомним, Кабинет министров Украины внесет на рассмотрение СНБО предложения относительно расширения санкций против Российской Федерации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине рассматривают возможность введения национальных санкций на паспортизацию жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

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