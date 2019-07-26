У Польщі назвали умови для зняття санкцій проти РФ

Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Агресія Росії в Україні призвела до реакції західного світу у вигляді санкцій

Санкції проти Росії є належною відповіддю на її дії, а саме порушення міжнародного права і агресивні дії стосовно інших країн. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович в інтерв'ю РАР.

Водночас, за словами Чапутовича, Польща і Росія є сусідами, а тому відносини мають вестися "спокійно, у формі діалогу".

"Cкладно говорити про зближення (Польщі та Росії, - ред.), оскільки ми не сприймаємо політики Росії. Агресія Росії в Україні призвела до реакції західного світу у вигляді санкцій. Ми вважаємо, що це - належна відповідь, Росія повинна почати дотримуватися міжнародного права, відмовитися від агресії по відношенню до інших країн і повністю виконати Мінські домовленості”,- заявив Чапутович.

Міністр підкреслив, що у розмові з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим (у середині травня, - ред.) він порушив питання повернення до Польщі уламків Ту-154 експрезидента Лєха Качинського.

"Ми вважаємо, що це наша власність, Росія не має жодних підстав залишати в себе уламки літака. Ми хотіли б імплементації резолюції ПАРЄ в цьому питанні",- наголосив Чапутович.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України внесе на розгляд РНБО пропозиції щодо розширення санкцій проти Російської Федерації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні розглядають можливість введення національних санкцій на паспортизацію жителів окупованих частин Донецької і Луганської областей.