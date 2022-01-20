В Польше назвали Путина ответственным за газовый кризис в Европе
Заместитель министра государственных активов Польши Мацей Малецкий заявил, что польское государство не имеет никакого влияния на текущий газовый кризис в Европе, который приводит к росту цен. По его словам, за его развитие отвечает президент России Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskieradio24.
Замминистра пояснил, что причиной рекордных цен являются прекращение поставок газа в Европу и его исчерпание на европейских складах, большая часть которых принадлежит России.
Сенат Польши начал работу над законом о защите потребителей газового топлива. Он предусматривает заморозку тарифов на газ в 2022 году.
Напомним, парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение после угроз российского "Газпрома" о приостановке поставок газа. ЧП в сфере энергетики будет действовать в течение двух месяцев.
А правительство Молдавии предоставило "Молдовагазу" авансом деньги для оплаты "Газпрому" поставок газа за январь. Компания должна до конца 20 января совершить платеж российскому монополисту.