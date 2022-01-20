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У Польщі назвали Путіна відповідальним за газову кризу в Європі

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Польща, Четвер 20 січня 2022 17:12
У Польщі назвали Путіна відповідальним за газову кризу в Європі Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Іванна Шовкун

Заступник міністра державних активів Польщі Мацей Малецький заявив, що польська держава не має жодного впливу на поточну газову кризу в Європі, що призводить до зростання цін. За його словами, за її розвиток відповідає президент Росії Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskieradio24.

Заступник міністра пояснив, що причиною рекордних цін є припинення постачання газу до Європи та його вичерпання на європейських складах, більша частина яких належить Росії.

Сенат Польщі розпочав роботу над законом про захист споживачів газового палива. Він передбачає заморожування тарифів на газ у 2022 році.

Нагадаємо, парламент Молдови ввів надзвичайний стан після загроз російського "Газпрому" про призупинення постачання газу. НП у сфері енергетики діятиме протягом двох місяців.

А уряд Молдови надав "Молдовагазу" авансом гроші для оплати "Газпрому" постачання газу за січень. Компанія має до кінця 20 січня здійснити платіж російському монополістові.

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