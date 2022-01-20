Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"

Парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение после угроз российского "Газпрома" о приостановке поставок газа. ЧП в сфере энергетики будет действоать в течение двух месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsmaker.md .

Как заявила премьер Наталья Гаврилица, введение ЧП позволит оперативно принимать решения для обеспечения газом населения, в том числе в обход законодательных норм. По ее словам, этот режим позволит оптимизировать потребление газа.

Сообщается, что за введение чрезвычайного положения проголосовали 58 депутатов, данный режим будет действовать в течении 60 дней.

Напомним, ранее российский "Газпром" предупредил Молдову о прекращении поставки газа 20 января, если она не оплатит текущую поставку. Кишинев должен выплатить 63 млн долларов за первую половину января, но пока не хватает 25 млн долларов.

Предполагается, что после введения ЧП, власти дадут отсрочку на оплату НДС для "Молдовагаза", а также выплатят в аванс компенсации населению за январь, февраль и март.

Похожая ситуация возникла в ноябре 2021 года, тогда Молдове пришлось срочно погашать долги перед "Газпромом" в размере 80 млн долларов.