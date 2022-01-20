ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Правительство Молдавии авансом выделило деньги "Молдовагазу" для оплаты долга "Газпрому"

Новина українською →
Кишинев, Четверг 20 января 2022 15:58
Правительство Молдавии авансом выделило деньги "Молдовагазу" для оплаты долга "Газпрому" Фото: правительство Молдова выделило деньги для оплаты долга "Газпрому" (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Молдавии предоставило "Молдовагазу" авансом деньги для оплаты "Газпрому" поставок газа за январь. Компания должна до конца 20 января совершить платеж российскому монополисту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Maker.

Как отмечает издание, правительство страны выделило компании "Молдовагаз" авансом 469 млн леев (около 26 млн долларов) в качестве компенсаций за январь-март. О предоставлении этих денег приняла решение Национальная комиссия страны по чрезвычайным ситуациям.

Комиссия по ЧП в энергетике Молдовы обязала "Молдовагаз" до конца текущего дня перечислить деньги за текущие поставки газа в январе.

Также, согласно решению комиссии по ЧП, компании разрешили декларировать до 31 марта объемы импорта газа, поставленного в декабре 2021 года, на сумму 125,3 млн леев (около 7 млн долларов).

Напомним, сегодня парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение в сфере энергетики после угроз российского "Газпрома" о приостановке поставок газа.

Отметим, ранее российский "Газпром" предупредил Молдову о прекращении поставки газа с 20 января, если не будут оплачены уже поставленные в январе объемы голубого топлива.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром Молдова
NEWS
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
DAILY
Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом