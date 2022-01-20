Правительство Молдавии авансом выделило деньги "Молдовагазу" для оплаты долга "Газпрому"
Правительство Молдавии предоставило "Молдовагазу" авансом деньги для оплаты "Газпрому" поставок газа за январь. Компания должна до конца 20 января совершить платеж российскому монополисту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Maker.
Как отмечает издание, правительство страны выделило компании "Молдовагаз" авансом 469 млн леев (около 26 млн долларов) в качестве компенсаций за январь-март. О предоставлении этих денег приняла решение Национальная комиссия страны по чрезвычайным ситуациям.
Комиссия по ЧП в энергетике Молдовы обязала "Молдовагаз" до конца текущего дня перечислить деньги за текущие поставки газа в январе.
Также, согласно решению комиссии по ЧП, компании разрешили декларировать до 31 марта объемы импорта газа, поставленного в декабре 2021 года, на сумму 125,3 млн леев (около 7 млн долларов).
Напомним, сегодня парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение в сфере энергетики после угроз российского "Газпрома" о приостановке поставок газа.
Отметим, ранее российский "Газпром" предупредил Молдову о прекращении поставки газа с 20 января, если не будут оплачены уже поставленные в январе объемы голубого топлива.