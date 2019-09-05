В Польше убили 26-летнюю украинку

Фото: убийство расследуют украинская и польская полиции (npu.gov.ua)

Убийство расследуют совместно украинская и польская полиции

В польском городе Сохачев в конце августа убили 26-летнюю жительницу Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Правоохранители установили, что к убийству причастен украинец. После преступления он выехал на территорию Украины. Польские правоохранители обратились за помощью к Нацполиции и сотрудничают в вопросе задержания злоумышленника.

Как сообщил начальник украинской криминальной полиции Вячеслав Аброськин, сейчас совместные усилия полицейских направленные на установление места пребывания и задержания подозреваемого в убийстве

"Преступники должны знать, что для нас, полицейских криминальной полиции, нет границ. Совершил тяжкое преступление в Польше, и скрылся в Украине - обязательно будешь разыскан и задержан. Если совершил преступление в Украине, а спрятался в Польше, реакция полицейских будет аналогичной", - отметил начальник украинской криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Напомним, в турецкой Анталии задержали местного жителя, которого обвиняют в убийстве 42-летней украинки. Сообщается, что убийство произошло 4 сентября вблизи пляжа "Анталия Лайф Парк".

Полиция обнаружила тело женщины возле трансформаторной будки, где в это время также находился подозреваемый. У мужчины были обнаружены драгоценности украинки. Кроме этого, задержанный ранее осуждался за преступления.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ЮАР ограбили и убили украинского туриста. Происшествие произошло на одной из туристических троп горы Пик Чемпен в Кейптауне. Грабители зарезали украинца из-за его рюкзака.