У Польщі знайшли вбитими двох українців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За підозрою у вбивстві був затриманий 36-річний чоловік

У Люблінському воєводстві Польщі були знайдені тіла двох українців зі слідами насильницької смерті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lublin 112.

Як повідомляється, за підозрою у вбивстві затриманий 36-річний чоловік також громадянин України.

Інформація про виявлення тіл надійшло в місцеву поліцію близько 13:00 у неділю, 8 грудня. Правоохоронці встановили, що жертвами є українці, які працювали на фермі, де їх і виявили вбитими.

"По даній справі поліція затримала 36-річного громадянина України. Поліцейські встановили, що чоловік знав жертв і працював з ними на фермі. Сьогодні тривають процесуальні дії. Такий злочин карається довічним ув'язненням", - йдеться в повідомленні.

На тілах загиблих були знайдені ножові поранення. Мотиви злочину встановлюються.

Нагадаємо, 2 грудня на півдні Польщі двоє громадян України постраждали в результаті зіткнення автомобіля з потягом на залізничному переїзді в Клобуцком повіті.

Крім того, в Польщі в Садковице в Лодзькому воєводстві в холодильній камері для фруктів були виявлено тіла двох українців.

У польському місті Sochaczew наприкінці серпня вбили 26-річну мешканку Львівської області. Правоохоронці встановили, що до вбивства причетний українець. Після злочину він виїхав на територію України. Польські правоохоронці звернулися за допомогою до Нацполіції і співпрацюють у питанні затримання зловмисника.