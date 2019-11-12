В Польше в холодильной камере обнаружили тела двух украинцев

Фото: место происшествия (policja.pl)

Консульство Украины было проинформировано о данном случае

В Польше в Садковице в Лодзинском воеводстве в холодильной камере для фруктов были обнаружены тела двух украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Как отмечает издание, региональная прокуратура Раве Мазовецкой сообщила о смерти двух граждан Украины в возрасте 28 и 46 лет, тела которых были найдены в анаэробном холодильнике для хранения фруктов в Садковице в Лодзинском воеводстве.

Полиция получила сообщение от владельцев хранилища фруктов об обнаружении двух тел вечером в воскресенье, 10 ноября.

"Оба гражданина Украины жили на территории, где произошел инцидент, но обстоятельства, при которых они оказались в холодильной камере ... еще не установлены", - говорится в сообщении.

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и сообщили в посольство Украины.

Расследование дела ведет районная прокуратура города Рава Мазовецка.

Напомним, в польском городе Сохачев в конце августа убили 26-летнюю жительницу Львовской области. Правоохранители установили, что к убийству причастен украинец. После преступления он уехал на территорию Украины. Польские правоохранители обратились за помощью к Нацполіції и сотрудничают в вопросе задержания злоумышленника.

Кроме того, в турецкой Анталье задержали местного жителя, которого обвиняют в убийстве 42-летней украинки. Сообщается, что убийство произошло 4 сентября возле пляжа "Анталия Лайф Парк".