В Польше нашли тело украинки в хостеле: была гостьей

В Польше погибла 51-летняя украинка. Ее тело нашли в хостеле города Стараховице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.
Известно, что в
пресс-офицер городской полиции Стараховице Павел Кусяк.
Полиция подозревает, что кто-то мог быть причастен к смерти женщины.
"По этому делу будет проведено расследование, которое ответит на этот вопрос", - уточнил офицер.
Также известно, что за дело взялась Прокуратура Стараховицкого района. Тело украинки направлено на вскрытие.
Напомним, что в Польше погиб молодой украинец после задержания полицейскими. Полицейских обвиняют в избиении до смерти.