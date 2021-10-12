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В Польше нашли тело украинки в хостеле: была гостьей

Автор: Наталья Скороход

В Польше погибла 51-летняя украинка. Ее тело нашли в хостеле города Стараховице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Известно, что в

пресс-офицер городской полиции Стараховице Павел Кусяк.

Полиция подозревает, что кто-то мог быть причастен к смерти женщины.

"По этому делу будет проведено расследование, которое ответит на этот вопрос", - уточнил офицер.

Также известно, что за дело взялась Прокуратура Стараховицкого района. Тело украинки направлено на вскрытие.

Напомним, что в Польше погиб молодой украинец после задержания полицейскими. Полицейских обвиняют в избиении до смерти.

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