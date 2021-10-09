В Польше по делу об убийстве украинца обвинения выдвинули 9 лицам: им грозит до 10 лет тюрьмы
В Польше подозреваемым в убийстве 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко выдвинули обвинения, им грозит до 10 лет тюрьмы. Количество фигурантов уголовного дела выросло до 9 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Вчера окружная прокуратура в Щецине сообщила о задержании по делу о смерти 25-летнего украинца восьми человек. В субботу была задержана работница вытрезвителя Вроцлава. Таким образом число фигурантов выросло до девяти.
Прокуратура выдвинула подозреваемым подозрения. В частности, троим полицейским в нарушении служебных полномочий, злоупотреблении при обращении с задержанным лицом и смертельном избиении.
Еще одного правоохранителя обвинили в предоставлении разрешения физического насилия над задержанным лицом, что противоречит его служебным обязанностям.
Двух работников вытрезвителя прокуратура обвинила в физическом насилии над задержанным лицом и нанесение смертельных побоев.
Врачу вытрезвителя предъявлены обвинения в неподобающем оценке состояния здоровья избитого украинца, что привело к смерти потерпевшего.
Руководителя вытрезвителя прокуратура обвинила в подстрекательстве медицинских работников к воспрепятствованию уголовному производству и размещению ложной информации в медицинских документах о пребывании потерпевшего в центре.
Прокуратура попросила арестовать двух полицейских на три месяца. Суд отклонил это ходатайство. Обвинение планирует обжаловать это решение.
Остальные фигуранты уголовного дела будут находиться под наблюдением полиции. Им запрещены контакты с определенными лицами, выезд из страны и имущественные гарантии.
Троим полицейским и двум работникам вытрезвителя грозит до 10 лет лишения свободы. Остальным - до 5 лет.
Напомним, гражданин Украины Дмитрий Никифоренко погиб в июле этого года в Польше во время задержания полицейскими. В МИД РБК-Украина сообщили, что знают о ситуации и контролируют расследование.
Отметим, ситуацию с убийством украинца в начале сентября премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с главой польского правительства Матеушом Моравецким.