В Польше по делу об убийстве украинца обвинения выдвинули 9 лицам: им грозит до 10 лет тюрьмы

В Польше подозреваемым в убийстве 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко выдвинули обвинения, им грозит до 10 лет тюрьмы. Количество фигурантов уголовного дела выросло до 9 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Вчера окружная прокуратура в Щецине сообщила о задержании по делу о смерти 25-летнего украинца восьми человек. В субботу была задержана работница вытрезвителя Вроцлава. Таким образом число фигурантов выросло до девяти.

Прокуратура выдвинула подозреваемым подозрения. В частности, троим полицейским в нарушении служебных полномочий, злоупотреблении при обращении с задержанным лицом и смертельном избиении.

Еще одного правоохранителя обвинили в предоставлении разрешения физического насилия над задержанным лицом, что противоречит его служебным обязанностям.

Двух работников вытрезвителя прокуратура обвинила в физическом насилии над задержанным лицом и нанесение смертельных побоев.

Врачу вытрезвителя предъявлены обвинения в неподобающем оценке состояния здоровья избитого украинца, что привело к смерти потерпевшего.

Руководителя вытрезвителя прокуратура обвинила в подстрекательстве медицинских работников к воспрепятствованию уголовному производству и размещению ложной информации в медицинских документах о пребывании потерпевшего в центре.

Прокуратура попросила арестовать двух полицейских на три месяца. Суд отклонил это ходатайство. Обвинение планирует обжаловать это решение.

Остальные фигуранты уголовного дела будут находиться под наблюдением полиции. Им запрещены контакты с определенными лицами, выезд из страны и имущественные гарантии.

Троим полицейским и двум работникам вытрезвителя грозит до 10 лет лишения свободы. Остальным - до 5 лет.