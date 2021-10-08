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МИД Польши вызвал поверенного Беларуси из-за ситуации с мигрантами на границе

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Варшава, Пятница 08 октября 2021 17:54
МИД Польши вызвал поверенного Беларуси из-за ситуации с мигрантами на границе Фото: МИД Польши вызвал представителя дипмиссии Беларуси из-за мигрантов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси Александра Чесновского. По данным СМИ, это связано с ситуацией на польско-белорусской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство PAP.

"Поверенный в делах посольства Республики Беларусь в Польше Александр Чесновский был вызван в МИД Польши в пятницу", - сообщило издание со ссылкой на источник.

По его словам, вызов белорусского дипломата в МИД связан с ситуацией на границе Польши и Беларуси. Других подробностей агентство не приводит.

Напомним, ранее пограничная служба Польши заявила об обстреле патруля со стороны Беларуси.

Отметим, с начала августа более 14 тысяч нелегальных мигрантов пытались попасть на территорию Польши из Беларуси. В результате власти Польши ввели режим чрезвычайного положения на границе Беларуси.

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