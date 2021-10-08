МИД Польши вызвал поверенного Беларуси из-за ситуации с мигрантами на границе

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси Александра Чесновского. По данным СМИ, это связано с ситуацией на польско-белорусской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство PAP .

"Поверенный в делах посольства Республики Беларусь в Польше Александр Чесновский был вызван в МИД Польши в пятницу", - сообщило издание со ссылкой на источник.

По его словам, вызов белорусского дипломата в МИД связан с ситуацией на границе Польши и Беларуси. Других подробностей агентство не приводит.