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У Польщі знайшли тіло українки в хостелі: була гостею

Автор: Наталья Скороход

У Польщі загинула 51-річна українка. Її тіло знайшли в хостелі міста Стараховіце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Відомо, що в

поліцейські прес-офіцер міської поліції Стараховіце Павло Кусяк.

Поліція підозрює, що хтось міг бути причетний до смерті жінки.

"У цій справі буде проведено розслідування, яке відповість на це питання", - уточнив офіцер.

Також відомо, що за справу взялася Прокуратура Стараховицького району. Тіло українки направлено на розтин

Нагадаємо, що у Польщі загинув молодий українець після затримання поліцейськими. Поліцейських звинувачують у побитті до смерті.

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