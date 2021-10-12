У Польщі знайшли тіло українки в хостелі: була гостею

У Польщі загинула 51-річна українка. Її тіло знайшли в хостелі міста Стараховіце.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.
Відомо, що в
поліцейські прес-офіцер міської поліції Стараховіце Павло Кусяк.
Поліція підозрює, що хтось міг бути причетний до смерті жінки.
"У цій справі буде проведено розслідування, яке відповість на це питання", - уточнив офіцер.
Також відомо, що за справу взялася Прокуратура Стараховицького району. Тіло українки направлено на розтин
Нагадаємо, що у Польщі загинув молодий українець після затримання поліцейськими. Поліцейських звинувачують у побитті до смерті.