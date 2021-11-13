В Польше на границе с Беларусью погиб военный

В Польше во время службы на границе с Беларусью погиб военнослужащий. Подробности трагедии неизвестны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание PAP .

Военный служил в резерве и не выполнял задач рядом с польско-белорусской границей. Его отправили на службу около недели назад и с того момента он ни разу не контактировал с мигрантами.

Подробности трагедии пока неизвестны, однако отмечается, что военнослужащий погиб в результате огнестрельного ранения, к которому третьи лица не имеют отношения.