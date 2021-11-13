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В Польше на границе с Беларусью погиб военный

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Суббота 13 ноября 2021 22:19
В Польше на границе с Беларусью погиб военный Фото: в Польше на границе с Беларусью погиб военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Польше во время службы на границе с Беларусью погиб военнослужащий. Подробности трагедии неизвестны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание PAP.

Военный служил в резерве и не выполнял задач рядом с польско-белорусской границей. Его отправили на службу около недели назад и с того момента он ни разу не контактировал с мигрантами.

Подробности трагедии пока неизвестны, однако отмечается, что военнослужащий погиб в результате огнестрельного ранения, к которому третьи лица не имеют отношения.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что в ночь на 13 ноября белорусские военные пытались прорвать ограждение на границе с Польшей с помощью служебной машины.

После этого глава МВД Польши заявил о том, что Варшава рассматривает возможность закрытия железнодорожного сообщения с Беларусью.

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