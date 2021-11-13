В Польщі на кордоні з Білоруссю загинув військовий
В Польщі під час служби на кордоні з Білоруссю загинув військовослужбовиць. Подробиці трагедії невідомі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання PAP.
Військовий служив в резерві й не виконував завдань поруч з польсько-білоруським кордоном. Його відправили на службу близько тиждень тому й з того моменту він жодного разу не контактував з мігрантами.
Подробиці трагедії наразі невідомі, однак зазначається, що військовослужбовець загинув внаслідок вогнепального поранення, до якого треті сторони не мають відношення.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що в ніч на 13 листопада білоруські військові намагалися прорвати огорожу на кордоні з Польщею за допомогою службової машини.
Після цього голова МВС Польщі заявив про те, що Варшава розглядає можливість закриття залізничного сполучення з Білоруссю.