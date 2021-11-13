В Польщі на кордоні з Білоруссю загинув військовий

В Польщі під час служби на кордоні з Білоруссю загинув військовослужбовиць. Подробиці трагедії невідомі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання PAP .

Військовий служив в резерві й не виконував завдань поруч з польсько-білоруським кордоном. Його відправили на службу близько тиждень тому й з того моменту він жодного разу не контактував з мігрантами.

Подробиці трагедії наразі невідомі, однак зазначається, що військовослужбовець загинув внаслідок вогнепального поранення, до якого треті сторони не мають відношення.