Белорусские военные пытались прорвать границу с Польшей. Мигранты применяли газ
В ночь на 13 ноября белорусские военные пытались прорвать ограждение на границе с Польшей с помощью служебной машины. Кроме того, мигранты применили в отношении польских служб слезоточивый газ, которые получили от белорусских силовиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter польских пограничников.
Сообщается, что ночью в районе Черемхи белорусские солдаты пытались разрушить временное пограничное заграждение.
"Они срывали столбы забора и пытались прорвать служебной машиной колючую проволоку. Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопами", - говорится в сообщении.
Также рядом группа из около 100 мигрантов ждала возможности незаконного пересечения границы.
"Белорусы оснастили их слезоточивым газом, который применялся в отношении польских служб. Эта и последующие попытки нелегально пересечь границу были предотвращены", - добавили в польской Пограничной службе.
Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021
В общей сложности вчера было зафиксировано 219 попыток незаконного пересечения границы с Польшей. Задержаны трое граждан Ирака. Также вынесены решения о выдворении из Польши в отношении 78 человек.
Напомним, ранее сообщалось, что возле польской границы нашли тело мигранта из Сирии.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский предложил польской стороне помощь в ситуации с мигрантами.