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Белорусские военные пытались прорвать границу с Польшей. Мигранты применяли газ

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Суббота 13 ноября 2021 11:13
Белорусские военные пытались прорвать границу с Польшей. Мигранты применяли газ Фото: польские силовики на границе (twitter com HRDefsEN)
Автор: Артем Горовенко

В ночь на 13 ноября белорусские военные пытались прорвать ограждение на границе с Польшей с помощью служебной машины. Кроме того, мигранты применили в отношении польских служб слезоточивый газ, которые получили от белорусских силовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter польских пограничников.

Сообщается, что ночью в районе Черемхи белорусские солдаты пытались разрушить временное пограничное заграждение.

"Они срывали столбы забора и пытались прорвать служебной машиной колючую проволоку. Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопами", - говорится в сообщении.

Также рядом группа из около 100 мигрантов ждала возможности незаконного пересечения границы.

"Белорусы оснастили их слезоточивым газом, который применялся в отношении польских служб. Эта и последующие попытки нелегально пересечь границу были предотвращены", - добавили в польской Пограничной службе.

В общей сложности вчера было зафиксировано 219 попыток незаконного пересечения границы с Польшей. Задержаны трое граждан Ирака. Также вынесены решения о выдворении из Польши в отношении 78 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что возле польской границы нашли тело мигранта из Сирии.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский предложил польской стороне помощь в ситуации с мигрантами.

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