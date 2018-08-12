На севере Венгрии в ДТП с украинским автобусом пострадали 14 человек

Возле границы со Словакией перевернулся автобус с украинскими номерами

На севере Венгрии перевернулся автобус с украинскими номерами, в результате чего пострадали 14 человек. Об этом сообщает mukachevo.net.

По данным венгерской полиции, авария произошла 11 августа в местности Ноград на границе со Словакией. Автобус двигался по 51 магистрали, вылетел с дороги и перевернулся на крышу. На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах произошло ДТП.

Известно, что в целом пострадали 14 человек, хотя некоторые местные СМИ дают информацию о 13 пострадавших. Четырех из них доставили вертолетами в больницы Будапешта.

Фото: ДТП в Венгрии (mti.hu)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в конце июня в Румынии перевернулся автобус с 60 украинцами. В салоне автобуса, который перевозил отдыхающих, находились в основном дети. По версии правоохранителей, ДТП произошло из-за невнимательности водителя - 52-летнего украинца.

До этого в Польше туристический автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли 2 человека, еще 16 получили ранения.