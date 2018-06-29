В Румынии перевернулся автобус с 60 украинцами, есть пострадавшие

Троих детей доставили в больницу, а после осмотра отпустили

В Румынии в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) попал автобус с гражданами Украины, которые возвращались с отдыха в Болгарии. Об этом сообщает издание "ТСН".

Указано, что автобус перевернулся, в его салоне находилось 60 человек, в основном дети.

Также сообщается, что в результате ДТП троих детей доставили в больницу, а после осмотра отпустили.

По версии правоохранителей, ДТП произошло из-за невнимательности водителя - 52-летнего украинца. По факту травмирования людей в ДТП открыто уголовное производство.

Напомним, в Славянске (Донецкая область) в результате столкновения автомобиля "Волга" и маршрутного такси пострадали девять человек.