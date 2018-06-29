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В Румынии перевернулся автобус с 60 украинцами, есть пострадавшие

НовостиПроисшествия    29.06.2018 - 19:06
Фото: ДТП (скриншот)
Фото: ДТП (скриншот)

Троих детей доставили в больницу, а после осмотра отпустили

В Румынии в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) попал автобус с гражданами Украины, которые возвращались с отдыха в Болгарии. Об этом сообщает издание "ТСН".

Указано, что автобус перевернулся, в его салоне находилось 60 человек, в основном дети.

Также сообщается, что в результате ДТП троих детей доставили в больницу, а после осмотра отпустили.

По версии правоохранителей, ДТП произошло из-за невнимательности водителя - 52-летнего украинца. По факту травмирования людей в ДТП открыто уголовное производство.

Напомним, в Славянске (Донецкая область) в результате столкновения автомобиля "Волга" и маршрутного такси пострадали девять человек.

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Теги публикации: ДТП, Румыния  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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