У Польщу знову залетів "непізнаний літаючий об'єкт"

Реакція Польщі на російські дрони і ракети

Польща регулярно піднімає бойову авіацію під час ракетних обстрілів України. При цьому не збивають не тільки російські ракети над Україною, але й повітряні цілі, які залітають до Польщі.

Польща перебуває у стані підвищеної готовності до вторгнення об'єктів у її повітряний простір відтоді, як 2022 року ракета вразила село на півдні Польщі, внаслідок чого загинуло двоє людей. Це сталося через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У суботу, 6 вересня, на сході Польщі впав об'єкт, імовірно безпілотник, повідомив представник міністерства оборони.

У серпні безпілотник упав на кукурудзяне поле на сході Польщі, знищивши посіви і розбивши вікна в сусідніх будинках. Прокурор, який розслідує інцидент, заявив тоді, що, найімовірніше, дрон влетів у Польщу з боку Білорусі, союзника Росії.

Військові безпілотники також залітають до Румунії та країн Балтії.