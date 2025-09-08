В Польшу снова залетел "неопознанный летающий объект"

Польские пограничники сообщили об обнаружении обломков неопознанного летающего объекта в деревне недалеко от границы с Беларусью. Это последний из серии подобных инцидентов в стране-члене НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию города Бяла-Подляска в Facebook.
"Сегодня до 22:00 дежурному Тереспольского отделения полиции поступило сообщение от сотрудников Пограничной службы об обнаружении обломков неопознанного летающего объекта в районе пограничного перехода Тересполь в Полатыче", - написала полиция 7 сентября.
В результате инцидента никто не пострадал. Полиция обеспечивает безопасность места обнаружения.
По информации PAP, обломки обнаружены на кукурузном поле.
Польша регулярно поднимает боевую авиацию во время ракетных обстрелов Украины. При этом не сбивают не только российские ракеты над Украиной, но воздушные цели, которые залетают в Польшу.
Польша находится в состоянии повышенной готовности к вторжению объектов в ее воздушное пространство с тех пор, как в 2022 году ракета поразила деревню на юге Польши, в результате чего погибли два человека. Это произошло через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину.
В субботу, 6 сентября, на востоке Польши упал объект, предположительно беспилотник, сообщил представитель министерства обороны.
В августе беспилотник упал на кукурузное поле на востоке Польши, уничтожив посевы и разбив окна в соседних домах. Прокурор, расследующий инцидент, заявил тогда, что, по всей видимости, дрон влетел в Польшу со стороны Беларуси, союзника России.
Военные беспилотники также залетают в Румынии и страны Балтии.