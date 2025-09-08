В Польшу снова залетел "неопознанный летающий объект"

Реакция Польши на российские дроны и ракеты

Польша регулярно поднимает боевую авиацию во время ракетных обстрелов Украины. При этом не сбивают не только российские ракеты над Украиной, но воздушные цели, которые залетают в Польшу.

Польша находится в состоянии повышенной готовности к вторжению объектов в ее воздушное пространство с тех пор, как в 2022 году ракета поразила деревню на юге Польши, в результате чего погибли два человека. Это произошло через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину.

В субботу, 6 сентября, на востоке Польши упал объект, предположительно беспилотник, сообщил представитель министерства обороны.

В августе беспилотник упал на кукурузное поле на востоке Польши, уничтожив посевы и разбив окна в соседних домах. Прокурор, расследующий инцидент, заявил тогда, что, по всей видимости, дрон влетел в Польшу со стороны Беларуси, союзника России.

Военные беспилотники также залетают в Румынии и страны Балтии.