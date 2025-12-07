Польщу виключено з дискусій щодо завершення війни України з Росією, - ЗМІ

На майбутню зустріч у Лондоні 8 грудня, де зустрінуться лідери Франції, Великої Британії, Німеччини та України, Варшаву не запросили.

Це рішення викликало різку реакцію серед колишніх польських очільників, які розглядають такий крок як сигнал зниження міжнародної ваги Польщі та обмеження її ролі в ключових європейських переговорах.

Оцінка польських колишніх лідерів

Колишній прем'єр Лєшек Міллер зазначив, що Польща системно виключається з форматів, де ухвалюють стратегічні рішення щодо України.

За його словами, країна має ясно розуміти причини відсутності, щоб не втрачати вплив.

Експрезидент Броніслав Коморовський підкреслив, що європейські лідери оцінюють Польщу "за її реальною вагою", а внутрішні проблеми і слабка політична координація обмежують роль Варшави.

Внутрішні розбіжності та дипломатична пасивність

Колишній прем'єр Ян Кшиштоф Бєлєцький зазначив, що самостійні кроки влади з відштовхування України негативно позначаються на участі Польщі в переговорах.

Інший експрем'єр Вальдемар Павляк додав, що внутрішньополітичні конфлікти та дипломатична неактивність перешкоджають присутності країни в стратегічних дискусіях Європи, зокрема з питань війни з Росією.

Вплив на міжнародну позицію Польщі

Лондонський саміт проводиться після американсько-українських перемовин у Флориді та стане платформою для координації позицій Зеленського та європейських лідерів.

Факт відсутності Польщі на заході та інших ключових переговорах експерти називають "неприємним сигналом", що потребує аналізу, аби Варшава не втратила статусу однієї з держав, які формують західну політику щодо України та Росії.