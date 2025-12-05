ua en ru
"Америка вітає нову G20": США запросили Польщу на саміт найбільших економік світу

П'ятниця 05 грудня 2025 05:29
UA EN RU
"Америка вітає нову G20": США запросили Польщу на саміт найбільших економік світу Фото: Варшава прагнула до приєднання на саміт (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Сполучені Штати офіційно запросили Польщу взяти участь у наступному саміті "Групи двадцяти", який відбудеться в Маямі. Вашингтон відзначив, що польська економіка увійшла до числа 20 найбільших у світі.

У заяві під назвою "Америка вітає нову G20" держсекретар США Марко Рубіо оголосив, що Польща буде присутня на саміті у статусі гостя.

"Польща, країна, яка колись була за “залізною завісою”, а сьогодні входить до двадцятки найбільших економік світу, приєднається до нас, щоб зайняти своє законне місце в G20", - написав він.

За словами Рубіо, успіх Польщі демонструє переваги орієнтації на розвиток та партнерство зі США й американським бізнесом.

Критика ПАР і політичний контекст

Держсекретар також розкритикував Південну Африку, яку адміністрація Трампа звинувачує у "геноциді білого населення". За його словами, ПАР на майбутній саміт G20 не запросять.

Польща прагнула вступу до G20

Варшава активно добивалася участі в "Групі двадцяти", особливо після того, як економіка країни цьогоріч перевищила 1 трлн доларів і стала 20-ю у світі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше заявляв, що обговорював із представниками США можливість долучення країни до формату G20.

Нагадаємо, Дональд Трамп має намір зробити наступний саміт G20 заходом на запрошення. Це пряме порушення регламенту.

26 листопада Дональд Трамп запевнив, що ПАР не отримає запрошення на саміт G20, що пройде в Маямі.

За словами американського лідера, по завершенню саміту G20 ПАР відмовилася передати головування "старшому представнику посольства США, який був присутній на церемонії закриття".

