Польша исключена из дискуссий по завершению войны Украины с Россией, — СМИ

На предстоящей встрече в Лондоне 8 декабря, где встретятся лидеры Франции, Великобритании, Германии и Украины, Варшаву не пригласили.

Это решение вызвало резкую реакцию среди бывших польских руководителей, которые рассматривают такой шаг как сигнал снижения международного веса Польши и ограничение ее роли в ключевых европейских переговорах.

Оценка польских бывших лидеров

Бывший премьер Лешек Миллер отметил, что Польша системно исключается из форматов, где принимаются стратегические решения по Украине.

По его словам, страна должна ясно понимать причины отсутствия, чтобы не терять влияние.

Экс-президент Бронислав Коморовский подчеркнул, что европейские лидеры оценивают Польшу "по ее реальному весу", а внутренние проблемы и слабая политическая координация ограничивают роль Варшавы.

Внутренние разногласия и дипломатическая пассивность

Бывший премьер Ян Кшиштоф Белецкий отметил, что самостоятельные шаги властей по отталкиванию Украины негативно отражаются на участии Польши в переговорах.

Другой экс-премьер Вальдемар Павляк добавил, что внутриполитические конфликты и дипломатическая неактивность препятствуют присутствию страны в стратегических дискуссиях Европы, в том числе по вопросам войны с Россией.

Влияние на международную позицию Польши

Лондонский саммит проводится после американо-украинских переговоров во Флориде и станет платформой для координации позиций Зеленского и европейских лидеров.

Факт отсутствия Польши на мероприятии и других ключевых переговорах эксперты называют "неприятным сигналом", который требует анализа, чтобы Варшава не потеряла статус одного из государств, формирующих западную политику по Украине и России.