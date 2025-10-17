У Польщі зробили нову заяву щодо українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків"
У Польщі заявили, що спецслужби країни не повинні були затримувати українця Володимира З., якого підозрюють у підриві газопроводу "Північний потік".
Про це заявив депутат Європарламенту від Польщі Міхал Дворчик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.
Євродепутат наголосив, що ситуація із затриманням Володимира З. тепер створює дипломатичну проблему для Польщі.
"Володимира З. не повинні затримувати польські служби. У нас є дипломатична проблема. Ми поставили себе в дуже незручну ситуацію, коли нам доводиться вирішувати, чи відкрито порушувати європейські правила в ім'я вищих інтересів, чи екстрадувати його та діяти проти інтересів Польщі", - вважає Дворчик.
Також, на його думку, Володимира З. не слід екстрадувати до Німеччини.
"Наша державна причина - не екстрадувати його, оскільки це лише ризикує порушенням міжнародного права", - додав він.
У чому підозрюється українець
26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", що проходять дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масштабні витоки газу. Уряди США, Великої Британії та ЄС кваліфікували ці події як цілеспрямовану диверсію.
За даними Генпрокуратури Німеччини, українець Володимир З. був водолазом і, ймовірно, входив до групи, яка у вересні 2022 року орендувала вітрильну яхту та встановила вибухівку на газопроводах біля данського острова Борнхольм.
Німецькі слідчі звинувачують його у змові для організації вибуху та "антиконституційному саботажі".
1 жовтня Варшавський окружний суд арештував Володимира З. на сім діб.
Тим часом міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Семоняк зазначав, що "немає жодних підстав для поспішних дій" щодо екстрадиції.
А прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що видача українця Німеччині не відповідає інтересам країни.
Водночас Україна готова захищати права своїх громадян, але не втручається у судовий процес щодо Володимира З., затриманого в Польщі.