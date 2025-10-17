В Польше сделали новое заявление об украинце, подозреваемом в подрыве "Северных потоков"

В Польше заявили, что спецслужбы страны не должны были задерживать украинца Владимира З., которого подозревают в подрыве газопровода "Северный поток".

Об этом заявил депутат Европарламента от Польши Михал Дворчик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.