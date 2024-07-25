У Польщі зробили нову заяву про повернення військовозобов'язаних в Україну

У Польщі вважають, що в ЄС можна створити умови, які будуть стимулювати військовозобов'язаних українців повертатися додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в інтерв'ю RMF24.
Він наголосив, що європейські країни повинні допомагати Україні. Міністр зазначив, що у країнах ЄС сотні тисяч потенційних новобранців, які мають захищати батьківщину. За його словами, Польща в авангарді допомоги Україні в підготовці цих людей до військової служби.
Сікорський заявив, що дискусія щодо повернення в Україну осіб, які ухиляються від служби у війську, ведеться на рівні Європейського союзу.
"Тут можна поставити такі умови для перебування українців в ЄС, які стимулюватимуть їх виконувати свій обов’язок із захисту батьківщини", - сказав глава МЗС Польщі.
Нагадаємо, у Польщі допустили, що можуть допомогти Україні з поверненням військовозобов'язаних чоловіків. У міністерстві внутрішніх справ Польщі пообіцяли, що українці без паспортів гарантовано матимуть тимчасовий захист.
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Варшава очікує ініціативи від України щодо повернення чоловіків призовного віку.
Також зазначимо, що на території Польщі буде створений Український легіон. Він буде складатися з українців, які мешкають у країнах Європейського союзу.
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