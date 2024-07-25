У Польщі зробили нову заяву про повернення військовозобов'язаних в Україну

Він наголосив, що європейські країни повинні допомагати Україні. Міністр зазначив, що у країнах ЄС сотні тисяч потенційних новобранців, які мають захищати батьківщину. За його словами, Польща в авангарді допомоги Україні в підготовці цих людей до військової служби.

Сікорський заявив, що дискусія щодо повернення в Україну осіб, які ухиляються від служби у війську, ведеться на рівні Європейського союзу.

"Тут можна поставити такі умови для перебування українців в ЄС, які стимулюватимуть їх виконувати свій обов’язок із захисту батьківщини", - сказав глава МЗС Польщі.