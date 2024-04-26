У Польщі пообіцяли надати тимчасовий захист для українських біженців без паспорта

Українським біженцям у Польщі продовжать захист, який діє поки до 30 червня. Тимчасовий захист також пообіцяють надати українцям без паспорта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Польщі Марціна Кєрвінського, якого цитує Gazeta.

"Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня", - заявив Кєрвінський.

Як зазначив міністр, який також відповідає за міграційну політику легалізацію іноземців, Польща буде охороняти права біженців і не передасть їх приватні дані.

"Ті, хто не матимуть паспортів будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому числі Україні", - сказав він.