У Польщі пообіцяли надати тимчасовий захист для українських біженців без паспорта
Українським біженцям у Польщі продовжать захист, який діє поки до 30 червня. Тимчасовий захист також пообіцяють надати українцям без паспорта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Польщі Марціна Кєрвінського, якого цитує Gazeta.
"Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня", - заявив Кєрвінський.
Як зазначив міністр, який також відповідає за міграційну політику легалізацію іноземців, Польща буде охороняти права біженців і не передасть їх приватні дані.
"Ті, хто не матимуть паспортів будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому числі Україні", - сказав він.
Передісторія
Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про готовність польської влади допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.
Пізніше Косіняк-Камиш також заперечив, що Польща планує продовжити право перебування для військовозобов'язаних чоловіків з України. Він натякнув, що їх можуть депортувати.
Варто додати, що міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас також сказав, що Литва може допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку додому.
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