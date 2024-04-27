Повернення чоловіків: посол відповів чи робила Україна офіційний запит до Польщі
Посол України Василь Зварич заявив, що офіційний запит до Польщі з приводу повернення українських чоловіків призовного віку не надсилався.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN 24.
За словами Зварича, Україна хоче перевірити скільки українських чоловіків знаходить у Польщі. Дані стосовно кількості українських чоловіків призовного віку у Польщі на цей момент "дуже приблизні".
"За нашими оцінками, тільки в Польщі є десятки тисяч людей призовного віку. Але ми будемо впевнені, коли цей закон буде імплементуватися, і коли кожен зможе підтвердити свої дані в пунктах збору", - сказав посол.
Також за його словами, чоловікам, аби стати на військовий облік, не обов’язково повертатися в Україну.
"Ми тимчасово призупинили прийом нових заяв від чоловіків призовного віку, щоб технічно підготуватися. Коли новий закон набуде чинності, кожен знатиме, як оновити свої дані. Є ідея, що це можна було б зробити дистанційно", - сказав Зварич.
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