В Польше сделали новое заявление о возвращении военнообязанных в Украину

Он подчеркнул, что европейские страны должны помогать Украине. Министр отметил, что в странах ЕС сотни тысяч потенциальных новобранцев, которые должны защищать родину. По его словам, Польша в авангарде помощи Украине в подготовке этих людей к военной службе.

Сикорский заявил, что дискуссия о возвращении в Украину людей, уклоняющихся от службы в войске, ведется на уровне Европейского союза.

"Здесь можно сделать такие условия для пребывания украинцев в ЕС, которые будут стимулировать их выполнять свои обязанности по защите родины", - сказал глава МИД Польши.