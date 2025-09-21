У Польщі знайшли ще два об'єкти, схожі на дрони

Сьогодні вранці, 21 вересня, у Польщі виявили одразу у двох місцях виявили об'єкти, які нагадують дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Управління поліції воєводства Радомського.
Згідно з публікацією, частини першого об'єкта помітили грибники в населеному пункті Водині.
"Сьогодні близько 9-ї години (ранку - ред.) у населеному пункті Водине в Седлецькому повіті (районі - ред.) у лісі на ділянці протяжністю кілька десятків метрів, приблизно за 1 км від будівель, грибники виявили частини об'єкта, що нагадує дрон", - ідеться в дописі.
Слідом поліція повідомила, що після 9 ранку в лісі в Білобжекському районі знайдено ще уламки об'єктів, що нагадують дрон. Їх виявив чоловік. Відстань для найближчих будівель у місті Біла Гора становить близько 6 км.
"Поліцейські на зазначеному місці забезпечили охорону цього об'єкта і місця його виявлення", - сказано в кожному з постів.
Крім того, про об'єкти проінформували й інші служби, включно з Військовою жандармерією та прокурорами з районних прокуратур у Груйці та Сельдцах.
Нагадаємо, в ніч на 10 вересня, коли Росія масово атакувала Україну, близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі.
У зв'язку з загрозою для країни, польська і союзна авіація були підняті в небо і вперше в сучасній історії Польщі застосували зброю в повітряному просторі своєї держави, щоб знищити сторонні об'єкти.
Відомо, що польським силам ППО вдалося збити 4 безпілотники. У зв'язку з інцидентом НАТО вперше активувало 4 статтю Альянсу, а через кілька днів у Польщі стартувала операція "Східний страж".
До слова, вчора, 20 вересня, в місті Корше теж виявили дрон. Тоді поліція вважала, що це, ймовірно, був останній безпілотник.