ua en ru
Сб, 20 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Польщі знайшли останній дрон РФ, який вторгся в країну 10 вересня

Субота 20 вересня 2025 20:16
UA EN RU
У Польщі знайшли останній дрон РФ, який вторгся в країну 10 вересня Фото: зібрані матеріали у цій справі передадуть Окружній прокуратурі в Любліні (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу 20 вересня в Польщі виявили, ймовірно, останній російський дрон, який прилетів країну в ніч з 9 на 10 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFM24.

Як пише видання, дрон був виявлений сьогодні приблизно о 14:00. Він лежав у полі за кілька десятків метрів від будинків. Його помітив власник ділянки в місті Корше (Кентерський район, Вармінсько-Мазурське воєводство).

Поінформовані поліцейські в зазначеному місці забезпечили охорону території та самого об'єкта. Про знахідку також було поінформовано інші служби, включно з військовою поліцією і військовим прокурором при Окружній прокуратурі в Ольштині. Під його наглядом тривають процесуальні дії.

Водночас представник Окружної прокуратури в Ольштині Даніель Бродовскі сказав виданню PAP, що це пінопластовий дрон.

"Його стан вказує на те, що він пролежав у полі кілька днів. Наразі ми вважаємо, що це останній із розшукуваних дронів, які в ніч із 9 на 10 вересня вторглися на територію Польщі", - сказав прес-секретар.

Він додав, що на місці працюють прокурори VIII військового відділу Окружної прокуратури в Ольштині, які передадуть зібрані матеріали у справі Окружній прокуратурі в Любліні. Саме вона розслідує цю справу.

Російські дрони в Польщі

Нагадаємо, в ніч з 9 на 10 вересня росіяни вкотре здійснили масований обстріл України. Під час цієї атаки 19 дронів вторглися в повітряний простір Польщі.

У зв'язку з загрозою Польща підняла в небо свою і союзну авіацію, і це був перший випадок в сучасній історії Польщі, коли ВПС країни застосували зброю в повітряному просторі, щоб знищити сторонні об'єкти.

Відомо, що силам ППО Польщі вдалося збити 4 дрони. Крім того, під час проведення операції в Люблінському воєводстві було пошкоджено приватний будинок. Спочатку була інформація, що це наслідки атаки або падіння дрона, але за даними польських ЗМІ, в будинок могла потрапити ракета з F-16, яка була запущена по дрону.

У зв'язку з інцидентом НАТО вперше активувало статтю 4 Альянсу. Також через кілька днів у Польщі стартувала операція "Східний страж".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Польща Дрони
Новини
Путін вирішив посилити удари по Україні через пасивність Трампа, - Bloomberg
Путін вирішив посилити удари по Україні через пасивність Трампа, - Bloomberg
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто